Sassi contro giardini e abitazioni, baby-vandali si spostano in 'Macchia Gialla'

Sassi contro giardini e abitazioni a piano terra, i baby-vandali si spostano in zona 'Macchia Gialla' dove aumentano i casi segnalati.

L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto in via Olanda: ad agire sarebbero ragazzini, poco più che bambini, di circa 11-12 anni: "Li abbiamo visti scappare", spiega una vittima. "Hanno terminato di prendere di mira gli autobus e adesso 'giocano' a tirare sassi nei giardini privati delle abitazioni a piano terra", continua. "Solo per pura casualità i sassi non hanno colpito i vetri delle finestre. Questa è l’educazione e il rispetto impartiti dai genitori", conclude amaramente.