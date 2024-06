Paura al Cep, sassaiola contro autobus pieno di passeggeri: "Basta, la zona va presidiata"

Sassaiola contro autobus Ataf, colpito mezzo pieno di passeggeri in viale Europa: è successo nella serata di ieri, quando intorno alle 20, ignoti hanno scagliato pietre contro il della linea 16. Fortunatamente, nessun utente è rimasto ferito ma si contano danni al mezzo.

Su quella che sta assumendo sempre più i contorni di una emergenza sono intervenute le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Confail, che evidenziano “la criticità di gestione delle linee che transitano su Viale Europa angolo Via Alfieri”.

“Si tratta dell'ennesimo episodio di questo tipo, che segue a problemi di ordine pubblico già verificatisi nei periodi precedenti in altre zone. Alla luce di tali eventi, esprimiamo forte preoccupazione per la sicurezza sia del personale di esercizio che dell'utenza”, spiegano i sindacati.

“Riteniamo fondamentale che non si sottovaluti la gravità della situazione e che si adottino immediate misure per garantire la sicurezza e la tranquillità di chi svolge un servizio essenziale per la comunità. In tal senso, chiediamo con urgenza la presenza di forze dell'ordine dedicate al presidio della zona, al fine di prevenire ulteriori atti di vandalismo e garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico”.