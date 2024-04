Sassaiola contro un autobus, vetro rotto e passeggero sfiorato: "Siamo stanchi"

Torna l'incubo delle sassaiole contro i mezzi Ataf in transito.

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto alle 19 di ieri, in danno dell'autobus della Linea 10 del trasporto urbano, causando la rottura di un cristallo nella parte posteriore del mezzo. Solo per un caso fortuito il sasso scagliato non ha colpito un utente seduto proprio in coda al mezzo. "Siamo stanchi di dover denunciare questi episodi, figli di un tessuto sociale malato e di un disagio che crea emulazione nell’ambito della microcriminalità", tuona Antonio Tuand, segretario aziendale Faisa Cisal.

"Foggia è una città che vuole rialzare la testa ma che ciclicamente si ritrova a dover commentare questi (gravissimi) episodi che, di fatto, fanno precipitare la qualità della vita in questa città ai minimi storici relegando un’intera collettività agli ultimi posti delle classifiche nazionali". continua.

"Chiediamo un intervento urgente ed energico da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine e degli organi di stampa teso a denunciare, individuare e sanzionare severamente i responsabili di questi esecrabili gesti. La sicurezza e l’incolumità del personale e degli utenti dev’essere garantita sempre e non può essere minata da episodi criminali come quello registrato ieri sera", conclude.