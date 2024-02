A Foggia nasce "Il salotto della gentilezza", un luogo da condividere con i foggiani

Il "Salotto della gentilezza" è la dimostrazione pratica di fare rete. In questo caso a fare forza comune sono gli esercenti di via Bruno, nel cuore del centro storico si Foggia, a pochi metri dalla Cattedrale. L'idea è di disporre di uno spazio da mettere al servizio del vicinato, ma non solo. Inaugurato una settimana fa, ha ospitato la prestenzaine del libro di Massimiliano Arena "Il secondo tempo della tua vita". In questi giorni (fino ad oggi) ospita la mostra fotografica di Fabrizio Scopece, fotografo foggiano che, dopo aver vissuto e lavorato a Roma, è tornato "a casa" per investire e credere nella propria città.

Chiunque voglia usufruire del "Salotto della gentilezza", in via Bruno 14, deve solo contattare - in loco - il comitato che lo gestisce e chiedere la disponibilità del locale.