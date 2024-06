Lieto fine, Marco è stato ritrovato. Il fratello: "Sta bene"

Buone notizie per Marco Lauriola, il foggiano scomparso giovedì scorso. Dopo giorni di apprensione e appelli da parte dei suoi cari, è giunto l'auspicato lieto fine. Marco è stato ritrovato e sta bene. A darne l'annuncio è il fratello Giuseppe: "Oggi mi hanno chiamato dalla Questura. Non appena potranno dirmi altro lo dirò a tutti e a tutte. Grazie per le chiamate e i messaggi".

La scomparsa di Marco aveva messo in forte apprensione l'intera famiglia. È affetto da una disabilità causata da un aneurisma cerebrale che lo colpì alcuni anni fa: "Marco non deambula da solo e ha bisogno di medicinali e assistenza continua", scrisse in un appello sua cugina Mariana.

Dopo giorni di angoscia, è arrivata la buona notizia. Marco sta bene e presto tornerà a casa.