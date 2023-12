Criticità nel carcere di Foggia, prese le prime misure: "Ora fermare l’escalation di violenza"

Le doglianze dei sindacati della polizia penitenziaria, circa le gravi criticità denunciate nel carcere di Foggia, non sono rimaste inascoltate.

Lo rileva il segretario interregionale Unione sindacati di polizia penitenziaria Vito Messina, che registra “un riscontro positivo delle nostre istanze riguardanti casa circondariale di Foggia”.

Il riferimento è alla “designazione di un comandante in pianta stabile, all’invio urgente e per un periodo prolungato del Gruppo operativo mobile o di un supporto operativo in grado di dare manforte ai colleghi e all’immediato trasferimento di tutti quei detenuti che ormai dettano legge all’interno della struttura di via delle casermette”.

Tutte richieste accolte per Messina che aggiunge: “Confermiamo la nostra posizione con forza, e a gran voce esigiamo quanto reclamato da sempre, ovvero fermare l’escalation dei fatti criminosi e la violenza”.

“Come può trovare uniformità l’azione amministrativa se dal marzo 2020 ad oggi sono cambiati ben 15 comandanti?”, chiede il sindacalita. “Crediamo sia giunto il momento di cambiare radicalmente l’azione manageriale dell’Istituto e per la ripartenza, in via delle Casermette, c’è bisogno di una vera leadership”, conclude.