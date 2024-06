Bomba a Foggia, operazione di bonifica perfettamente riuscita: "Nelle prossime ore il brillamento"

L'operazione di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto in un cantiere in via Spalato è andata a buon fine. L'ordigno, del peso di circa 230 chili, montava due spolette (una in testa e una in coda) che sono state rimosse. Operazione, quest'ultima necessaria per garantire il trasporto e il successivo brillamento che avverrà nelle prossime ore, all'interno di una cava a Lucera.

"Una carica esplosiva farà esplodere per "simpatia" l'ordigno, con predisposizioni di sicurezza che contegano l'effetto anche nella cava", ha spiegato il colonnello dell'Esercito Italiano Luici Cucinotta.

L'operazione di rimozione e bonifica ha richiesto un tempo di circa 4 ore, tre per il despolettamento e un'altra per la preparazione per il trasporto: "Una volta effettuato il brillamento potremo dire che l'operazione è perfettamente conclusa", ha aggiunto Cucinotta.