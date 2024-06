Rimozione ordigno bellico, al via l'evacuazione della zona rossa: la sirena annuncia l'inizio delle operazioni

Sono iniziate intorno alle ore 5 di questa mattina le operazioni di evacuazione e sgombero dei mezzi propedeutici alla rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto in via Spalato (Leggi le info). Liberate le vie interessate dal passaggio dei mezzi dell'esercito. C'è chi ne ha approfittato per fare una gita fuori porta, chi andrà a casa di parenti. Ma la gran parte dei foggiani coinvolti si è riunita nei punti di raccolta previsti dal Coc. Le sirene delle forze dell'ordine hanno dato il segnale di chiusura della "zona rossa".