Il corpo dell'avv. Ciro Nardelli sarà riesumato: esame autoptico stabilirà le cause della morte

La gup del Tribunale di Foggia, Roberta Di Maria, ha disposto la riesumazione del corpo dell'avvocato Ciro Nardelli, deceduto lo scorso 10 agosto, in un incidente stradale, per sottoporre la salma ad esame autoptico.

La decisione è stata presa nell'ambito del processo per omicidio stradale in corso al Tribunale di Foggia, su richiesta della difesa (avvocato Sabino Di Sibio) che ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato all'esame autoptico.

I FATTI | L'avvocato Nardelli è deceduto il 10 agosto del 2023, sulla Statale 16 bis tra Bari e Foggia. La sua auto, è emerso, era ferma da circa 20 secondi, sulla corsia di marcia, quando si è verificato l'impatto con un mezzo pesante che sopraggiungeva e che non riuscì ad aggirare l'ostacolo. Tra gli accertamenti disposti nell'immediatezza dei fatti dal pm titolare del fascicolo, vi furono accertamenti tossicologici a carico del conducente del mezzo pesante - ora imputato per omicidio stradale - che sono risultati negativi, e accertamenti tecnici sulla tenuta del mezzo nonchè sulla velocità adottata.

"Tutto è risultato in regola", commenta l'avvocato Sabino Di Sibio, che rappresenta l'imputato, "e i fatti dimostrano non ci sono condotte colpose da contestare al mio assistito". Per il legale è mancato un tassello fondamentale: "Verificare un eventuale malore che abbia causato il decesso del collega alla guida. Se così fosse ci troveremmo di fronte ad un caso di 'reato impossibile' da manuale", aggiunge. "L'autopsia richiesta, quindi, rappresenta un esame fondamentale per capire le reali cause del decesso", aggiunge il legale. La richiesta è stata accolta dalla gup, nonostante l'opposizione delle parti civili, e nella prossima udienza, in programma a fine aprile, verrà conferito l'incarico al medico legale che eseguirà l'esame.