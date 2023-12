Omicidio stradale Camilla, la difesa chiede aula più sicura: "Noi oggetto di ingiurie e atti intimidatori"

"Tensione fortissima e palpabile" alla prima udienza del processo per l'omicidio stradale di Camilla Di Pumpo, avvocatessa di 25 anni, deceduta la sera del 26 gennaio del 2022, nell’impatto tra la sua Panda e un’Audi, all’intersezione di via Matteotti con via Urbano.

Un processo molto sentito in città e che, per la difesa, rappresentata dall'avvocato Michele Sodrio, non può essere celebrato "in un'aula di pochissimi metri quadrati, dove sono contemporaneamente presenti numerose persone". Quattro gli imputati nel procedimento: si tratta del 22enne Francesco Pio Cannone, di Carapelle, che risponde del reato di omicidio stradale e del concorso in falsità ideologica, insieme al padre Michele, di 52 anni. Altri due giovani di Carapelle, infine, sono accusati di favoreggiamento e concorso in falsità ideologica.

"Ho avanzato formale richiesta al giudice, alla procura della Repubblica e al presidente del tribunale di Foggia di consentire la celebrazione di questo processo in un'aula adeguata e in condizioni di sicurezza", spiega il legale. "Io stesso e anche qualche mio collaboratore siamo stati oggetto di pesanti ingiurie e atteggiamenti intimidatori poco prima della scorsa udienza del 18 dicembre scorso e anche dopo. Senza contare la gogna social che va avanti da mesi", aggiunge.

"Per quanto mi riguarda, ci passo sopra perchè comprendo il dolore e la rabbia dei parenti e degli amici. Per non alimentare tensioni ho letteralmente vietato ai miei clienti di essere presenti in aula, divieto che non intendo più opporre e quindi è molto probabile che alla prossima udienza dell'8 gennaio gli imputati vogliano assistere di persona alle discussioni delle parti. E cosa accadrà quando dovrò esporre in aula le ragioni a favore dei miei clienti?", chiede l'avvocato.

"La giustizia va celebrata in luoghi adeguati, soprattutto quando si tratta di processi a forte impatto emotivo, come questo. Pur nella carenza di aule, abbiamo comunque degli ambienti più ampi e più adatti e spero che il mio appello venga accolto dall'autorità competente, compresa la richiesta di una minima presenza di forze dell'ordine. Che sia fatta giustizia, ma pretendo che vi siano le condizioni minime per svolgere la mia funzione", conclude.