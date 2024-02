Violenta rapina via Crispi: botte al titolare di una sala slot, fuga con 10mila euro

Malviventi in azione in via Crispi, a Foggia, dove, è stata messa a segno una rapina in danno di una sala slot. Circa 10mila euro il bottino, sottratto da quattro persone, tutte a volto coperto, una delle quali armata di pistola.

Il fatto è successo intorno alle 3 della scorsa notte: all'interno dell'attività era presente solo il titolare, che è stato colpito con calci e pugni al fine di farsi consegnare il denaro. Sul posto, insieme alla polizia che ha avviato le indagini del caso, è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118, che ha medicato il malcapitato: guarirà in una manciata di giorni.

Al vaglio degli agenti della questura di Foggia ci sono i filmati delle telecamere presenti in zona. Si tratta della seconda violenta rapina messa segno la scorsa notte, nel Foggiano: poco prima, intorno alla mezzanotte, infatti, quattro persone hanno malmenato e rapinato il titolare di un negozio di articoli per la casa, a Cerignola (continua a leggere).