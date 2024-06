Quartiere ferrovia, un nuovo presidio della Polizia locale per il controllo della zona

Un punto di riferimento per i cittadini, questo vuole essere il nuovo presidio della Polizia locale che da questa mattina aiuterà a vegliare sul vasto quartiere ferrovia. Al momento, spiega l'assessore alla Polizia locale Daniela Patano, gli uffici ospiteranno solo 2 agenti per un solo turno giornaliero ma, in futuro, se ci saranno nuove assunzioni - come lei stessa dichiara -, verrà aumentato il numero degli agenti e frequenza di turni.

Un servizio che verrà svolto in sintonia con le forze dell'ordine per cercare di riportare una quiete e un ordine nel quartiere più critico della città.