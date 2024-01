Vigili del fuoco di Capitanata rafforzano il fronte antincendi: la strategia del comandante De Pinto

Con il 2023 si è chiuso un anno impegnativo per il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, con i suoi 10mila interventi circa e una stagione di grandi incendi boschivi che - causa temperature eccezionali - si è prolungata fino ad ottobre inoltrato.

Il nuovo anno, per gli uomini del 115 si apre con due grandi obiettivi da centrare: l’apertura del presidio rurale temporaneo in Foresta Umbra, nelle ex segherie Mandrione, tra Peschici e Vieste (qui il progetto) e l’inaugurazione del distaccamento volontario (a chiamata) di Candela, per il quale si partirà a breve con la formazione dei volontari.

“Due operazioni che andranno a rendere la presenza dei vigili del fuoco più capillare ed efficace sul territorio, con ricadute importanti in termini di operatività”, spiega il comandante provinciale Domenico De Pinto. “Quello di Foggia, infatti, è il secondo comando della Puglia sia come estensione territoriale che numero di uomini: con 350 unità, siamo secondi solo a Bari”, aggiunge De Pinto, che stima la carenza di organico attorno al 10%: “Siamo in linea con la media nazionale”, puntualizza. “Rispetto al passato abbiamo riempito parzialmente il gap, la carenza di organico operativo persiste ma non è più una emergenza”.

Anche rispetto ai mezzi - pochi e spesso vetusti - qualche passo in avanti è stato fatto. “C’è stata una integrazione di mezzi nuovi, che proseguirà nel 2024 con l’assegnazione di una terza autoscala e, notizia degli ultimi giorni, anche di un mezzo A-trid, che arriverà a Foggia per la prima volta. Si tratta di un mezzo dotato di bracci telescopici e parti snodate che si modella e si adatta in base all’emergenza e alle necessità”.

Ad impegnare in maniera preponderante gli uomini del Comando provinciale di Foggia e dei relativi distaccamenti sono stati sicuramente gli incendi boschivi (“benché concentrati in un breve periodo dell’anno, mettono in sofferenza le squadre operative”) e gli incidenti stradali (“oltre 200 interventi, mai come quest’anno”, precisa De Pinto).

Sul primo fronte è risultato importantissimo il neonato presidio di San Giovanni Rotondo: “E’ stato fondamentale non solo perché in quella città insiste un presidio ospedaliero tra i più importanti della Puglia, ma anche perché è situato in una è posizione strategica, ai margini sud del Parco nazionale del Gargano”. A completare lo scacchiere del fronte antincendi boschivi sarà, nell’estate prossima, il presidio rurale in Foresta Umbra, “zona ad altissima affluenza turistica e ai margini del Parco nazionale del Gargano, la cui interfaccia di macchia mediterranea che lambisce la zona costiera è sempre funestata da roghi”.

Complessivamente, sono stati circa 10mila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale. Di questi, 3300 hanno riguardato incendi generici (tra cui gli incendi d’auto, frequentissimi in tutta la provincia) e 2300 quelli che hanno interessato vegetazione e sterpaglie. Sono 173, invece, gli interventi per incendi boschivi che hanno complessivamente divorato 2000 ettari di verde; per il 50% dei casi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei per sedare le fiamme.

“Quest’anno sono stati due gli interventi che ci hanno tolto il sonno”, confessa De Pinto. “Il recupero dei due fratellini scivolati in un vascone irriguo, a Manfredonia, dove sono stati trovati purtroppo senza vita, e l’incendio dello scorso luglio, a Vieste, particolarmente complesso per la logistica”, continua. “Il fronte di fuoco aveva tagliato la strada dividendo a monte e a valle le squadre; non potevamo fare affidamento su mezzi aerei perché, in contemporanea, bruciava la Sicilia, dove era confluita tutta la flotta del Corpo. Intanto le fiamme lambivano già alcune strutture ricettive che sono state poi evacuate. E’ stata dura”, ricorda.

Complessi sono stati anche gli interventi per gli incendi del 26 agosto, tra Accadia e Bovino, durati circa 3 giorni e l’incendio boschivo ‘tardivo’ a Celle di San Vito, del 9 ottobre, durato ben 4 giorni. Complesso anche l’intervento all’impianto Maia Rigenera a Lucera, durato circa 5 giorni. In aumento sono anche gli interventi per ricerche a persona (350 casi nel 2023), che richiedono un imponente impiego di uomini e mezzi, con i nuclei cinofili, gli specialisti del Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) e Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) con i topografi del 115 che vanno a ‘scannerizzare’ le zone via via da battere.

Particolarmente intensa, inoltre, è l’attività del Presidio fisso a Borgo Mezzanone, con 130 interventi, tutti per incendi sulla cosiddetta ‘pista’, ovvero il ghetto sorto alle spalle dell’ex Centro Accoglienza per Richiedenti Asilo. “E’ un presidio dedicato all’emergenza, benché abbia anche una piccola competenza territoriale. La presenza in loco degli uomini del 115 ha più volte evitato tragedie, come purtroppo già accaduto in passato”, conclude.