Reati in calo nel Foggiano, la Polizia tira fuori i numeri: 433 arresti e 132 'codici rossi' in un anno

La Polizia di Stato festeggia il 172° anniversario della fondazione del Corpo. E lo fa innanzitutto tirando le somme dell’attività svolta nell’anno appena concluso, durante il quale si è registrato – in linea di massima – una diminuzione dei reati consumati, con percentuali variabili dal 4 al 47% rispetto al 2022.

Risultati che la polizia di Capitanata intende condividere con la cittadinanza, con la cerimonia in programma alle 10.30 di oggi, presso il teatro Giordano, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e di un cospicuo numero di studenti.

Inoltre, dalle prime ore del mattino, nella stessa piazza, sarà allestita un’autoemoteca dell’associazione donatori e volontari personale Polizia di Stato 'Donatorinati', in collaborazione con la 'Fratres', per la raccolta straordinaria di sangue. I primi donatori saranno il questore ed il vescovo di Foggia-Bovino, che sperano di poter sollecitare tutta la cittadinanza a questo piccolo gesto di solidarietà.

La celebrazione sarà arricchita dalle auto e moto, anche storiche, in uso ai vari Reparti e specialità della Polizia, nonché da numerosi stand messi a disposizione dei ragazzi per spiegare loro quali sono le attività che quotidianamente vengono svolte. Inoltre, sarà presente una postazione mobile della Divisione Amministrativa “Passaporti”, dove sarà possibile richiedere e avviare la pratica del rilascio del titolo di viaggio.

I DATI | In generale, nella provincia di Foggia si registra una diminuzione dei reati complessivi (passati da 23340 del 2022 a 22267 del 2023, registrano un -4,5%). Analizzando le varie fattispecie di reati, sono diminuiti gli omicidi volontari (passati da 17 a 9, ovvero -47%) e quelli preterintenzionali (da 2 a 0).

Stessa cosa dicasi per i furti (9669 rispetto ai 10250 dell’anno precedente) e per i reati di ricettazione (da 251 a 187). Sul fronte delle rapine, invece, il calo è stimato per un -8%, ovvero da 238 a 217), mentre per i reati informatici si segnala un -27%. Dimezzati i casi di usura, da 6 a 3,

Nella sola città di Foggia, invece, il calo dei delitti generale è stimato per un -5% (da 7296 a 6922). Dall’analisi dei dati, il reato di ricettazione nella sola città capoluogo scende del 46,1%, dei furti -13,1% e dei delitti informatici -29,9%. Gli omicidi volontari registrano una inflessione del 25%.

Importanti anche i risultati raggiunti sul fronte delle misure di prevenzione con 39 sorveglianze speciali con obbligo di soggiorno (di cui 4 per violenza domestica), 6 fogli di via obbligatori, 92 avvisi orali, 21 daspo sportivi e 22 Dacur. Ancora, sono 51 gli ammonimenti del questore e ben 132 i ‘Codici Rossi’ attivati.

Complessivamente, sono state arrestate 433 persone, mentre 1653 sono state denunciate. Oltre 140mila, invece, quelle identificate.

Sul fronte degli abbattimenti, sono stati rimossi 17 moduli abitativi e 13 servizi a Borgo Mezzanone; è stato disposto l’abbattimento di 78 baracche abusive e 10 manufatti in muratura a Stornara (campo rom in località Masseria Contessa) mentre altre 10 baracche abusive, con sgombero e muratura di edifici fatiscenti, sono state abbattute ad Orta Nova.

Ben 150 sono stati i manufatti abusivi sequestrati nel comune di San Severo (quartiere San Berardino), mentre 3 importanti confische sono state eseguite in danno della criminalità organizzata nei comuni di Stornara e San Severo. Per quanto riguarda le demolizioni legate ad abusivismo edilizio, sono stati abbattuti 7 manufatti a Vieste, 3 a Siponto (Manfredonia) e altri a Lesina (località Torre Mileto/Schiapparo).