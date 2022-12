Sfratto per 12 famiglie dell'ex Distretto Militare: strada bloccata e proteste in via Nardella

Strada bloccata e clima teso in via Nardella, a Foggia, dove è scattata la protesta delle 12 famiglie dell'ex Distretto Militare, cui è stato notificato lo sfratto. Si tratta di nuclei familiari a cui è stato imposto, dal Comune di Foggia, di lasciare gli immobili occupati entro le 16 di lunedì prossimo, 5 dicembre.

Una doccia gelata per le famiglie interessate, cui non è stata proposta alcuna alternativa abitativa, nemmeno provvisoria. Il malcontento è quindi sceso in strada, con una protesta in via Nardella: le famiglie hanno bloccato la viabilità posizionando al centro della strada alcuni cassonetti della spazzatura: "Chiediamo un posto, almeno provvisorio, dove andare a partire da lunedi".