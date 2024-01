La protesta degli agricoltori entra a Foggia: 200 trattori in corteo per la città

La protesta degli agricoltori arriva a Foggia. Domani, 29 gennaio, nell'ambito delle proteste mosse dagli operatori del comparto agricolo su tutto il Paese, la città sarà attraversata da un 'corteo itinerante' di circa 200 mezzi agricoli e 300 persone provenienti da tutti i presidi della Provincia di Foggia.

Il corteo partirà alle 9 dal 'Green Park' situato lungo la Statale 16, percorrendo poi via San Severo, via Sant'Alfonso de Liguori, via Manfredi, piazzale Vittorio Veneto, viale XXIV Maggio, piazza Cavour, via Torelli, via Conte Appiano, piazza Pavoncelli, via Onorato, via Sant'Alfonso de Liguori e via San Severo (direzione SS673). La circolazione stradale potrebbe quindi subire interruzioni o rallentamenti.

Sono cinque le criticità che il mondo agricolo vuole porre all'attenzione del Governo: la riforma della Pac, misure europee e nazionali per la riduzione dei costi di produzione, interventi per affrontare calamità e fitopatie, contrasto alla concorrenza sleale e vera semplificazione burocratica (continua a leggere)