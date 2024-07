Caritas di Foggia, soldi per nascondere video hot con il parroco: ascoltati mons. Pelvi e il comico Grieco

Si torna in aula per il processo relativo alla presunta condotta estorsiva commessa in danno di un anziano parroco, ex direttore della Caritas di Foggia. I fatti risalgono ad un periodo tra dicembre 2017 e fine marzo 2018 e riguardano un anziano membro dell’opera di assistenza e carità.

La vicenda è venuta a galla dopo che la procura di Foggia ha notificato a due indagati, foggiani entrambi di 39 anni, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, accusandoli di estorsione aggravata nei confronti del prete cattolico, al quale avrebbero sottratto con un ricatto la somma di € 11.500 (iniziale richiesta di 20mila) per tenere nascosti dei video hot che vedevano il parroco coinvolto.

Tra i testi citati dalla difesa (avvocato Michele Sodrio) sono stati ascoltati oggi l’ex vescovo di Foggia, mons. Vincenzo Pelvi e il comico foggiano Amedeo Grieco. Rispondendo alle domande delle parti, il vescovo Pelvi ha riferito di aver convocato il parroco in Curia, a seguito delle “pesanti dicerie” sulla sua condotta ed il parroco “ammise le sue pratiche omosessuali”. In quello stesso giorno, Pelvì destituì il parroco da responsabile della Caritas diocesana. Il prelato ha inoltre ammesso di aver ricevuto, in quel periodo, una lettera anonima in Curia, contenente un dischetto che fu visionato da un suo collaboratore che gli riferì del contenuto.

Successivamente è stato ascoltato il comico foggiano Grieco, all’epoca dei fatti collaboratore del programma televisivo ‘Le Iene’. Grieco era stato contattato dall’imputato per denunciare una “situazione delicata” attraverso il noto programma televisivo. Grieco lo mise in contatto con la redazione (nello specifico, con il giornalista Pablo Trincia) e poi non ebbe più modo di seguire la cosa.

La difesa ha, quindi, chiesto al Tribunale di proseguire con l’ascolto di altri due testi - un attuale collaboratore della Caritas e il giornalista Pablo Trincia - ma sul punto il giudice si è riservato. Il processo proseguirà a ottobre. “Ancora una volta – commenta l’avvocato Sodrio – è emerso come l’imputato stesse cercando di far uscire i video ritraenti il parroco, e quindi non poteva avere alcun motivo per ricattare il sacerdote affinché quei filmati restassero segreti”.

IL FATTO | Secondo la ricostruzione degli investigatori e la denuncia della vittima, vi sono stati degli atti sessuali tra il sacerdote e uno dei due indagati, peraltro affetto da grave deficit cognitivo (come si legge proprio nell’avviso di conclusione indagini).

Questa persona oggi indagata avrebbe effettuato delle riprese video dei rapporti sessuali, ovviamente all’insaputa del sacerdote della Caritas, ed aveva poi passato questi video al complice, che li avrebbe poi utilizzati per ricattare la vittima, con la minaccia che, se non avesse pagato i 20.000 euro, le immagini sarebbero state rese pubbliche tramite il noto programma 'Le Iene'.