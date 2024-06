Morte Ferrazzano, fissata udienza-chiave con i testimoni oculari delle condotte bullizzanti

Come sono state svolte le indagini, che tipo di approfondimenti investigativi sono stati fatti su cellulari e pagine social e sull'ascolto di testimoni: sono questi alcuni degli aspetti 'tecnici' chiariti dal commissario della Squadra Mobile di Foggia, chiamato come teste nel processo relativo alla morte di Marco Ferrazzano, il giovane foggiano forse spinto al suicidio per le pesanti condotte bullizzanti subite, la cui portata era stata amplificata attraverso i social.

L'udienza si è svolta davanti alla giudice Cecilia Massarelli; l'altro teste in lista - la psicologa che ha seguito Marco nei momenti più difficili - non si è presentata in aula e verrà riconvocata per la prossima udienza, già calendarizzata a inizio novembre.

Si tratterà di una udienza molto importante, il cui programma istruttorio prevede la testimonianza di tre testimoni oculari (uno dei quali già convocato ma resosi irreperibile) delle condotte bullizzanti subite da Marco e da un altro ragazzo, in zona San Ciro. I testi risponderanno alle domande del pm Alessio Marangelli, delle difese e dell'avvocato di parte civile (avv. Pio Giorgio di Leo, che segue il caso con il collega Antonio Cozza).

La vicenda vede cinque imputati nel procedimento: si tratta di ragazzi di età compresa tra i 21 e i 24 anni; una sesta persona, invece, ha chiesto e ottenuto il patteggiamento in fase di udienza preliminare (1 anno di reclusione e 600 euro di multa rispondendo del solo reato di truffa per la sottrazione di un telefonino). Gli imputati rispondono, a vario titolo, di reati che vanno dagli atti persecutori aggravati al cyber-bullismo, dalla truffa alla diffamazione.