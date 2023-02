Processo di beatificazione di don Antonio Silvestri, sacerdote foggiano morto in odore di santità

Riprende il processo di beatificazione di don Antonio Silvestri, il sacerdote foggiano vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800, autore di numerosissime opere di carità, morto in odore di santità.

Il postulatore della causa, mons. Gabriele Teti, ha inviato al Priore della Confraternita di Sant’Eligio, Luigi Palumbo, ed al componente del Comitato per la beatificazione di don Antonio Silvestri, Leonardo Fatigato, copia del provvedimento con cui l’Arcivescovo di Foggia, mons. Vincenzo Pelvi, ha decretato “l’introduzione della causa di canonizzazione”, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza Episcopale Pugliese e il nulla osta della Santa Sede.

“Io sottoscritto, Vincenzo Pelvi, in qualità di Arcivescovo di Foggia-Bovino, - si legge nel decreto - vista la domanda del 20 dicembre 2017, con la quale il Rev.do Mons. Gabriele Teti, postulatore dell' iter di canonizzazione del servo di Dio Sac. Antonio Silvestri, chiedeva l’introduzione di detta causa; considerato il parere favorevole della Conferenza Episcopale Pugliese e fatte le dovute e opportune indagini; ricevuto il nulla osta della Santa Sede dichiaro di aver accolto l'istanza del postulatore e decreto l’introduzione della suindicata causa.”

l decreto è datato 17 gennaio 2023, giorno in cui ricorreva il 250° anniversario della nascita di don Antonio, che vide la luce a Foggia il 17 gennaio 1773 e vi morì, il 20 luglio 1837. La causa di beatificazione del pio sacerdote venne avviata pochi anni dopo la sua scomparsa, ma si arenò per le cattive condizioni di salute del primo postulatore. A causa del lungo tempo trascorso è stato necessario avviare ex novo la procedura, che è adesso approdata al primo, ma molto significativo traguardo: l’ufficiale ripresa del processo di canonizzazione. La notizia verrà ufficialmente comunicata ai fedeli di Sant’Eligio durante la Messa domenicale, dal Priore della Confraternita, che darà lettura del decreto arcivescovile.