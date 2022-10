A Foggia la prima unione civile transgender di Puglia. Jessika: "E' la mia vittoria più grande"

A Foggia si celebra la prima unione civile transgender, la prima in tutta la Puglia. “E’ un sogno che si avvera, la mia vittoria più grande”, racconta a FoggiaToday Jessika Calabrice, che il prossimo 8 ottobre, al Comune di Foggia, si unirà civilmente al compagno, il napoletano Angelo De Novellis. A celebrare il rito, con la fascia tricolore sul petto, sarà Stefania Zambrano, attrice ed attivista per i diritti della comunità Lgbt.

Jessika è nata a Foggia, dove ha vissuto fino all’adolescenza in un corpo maschile. A 17 anni ha iniziato il percorso di transizione che l’ha portata ad essere “una donna a tutti gli effetti”, precisa. A sostenerla, nei momenti più duri di questo percorso, è stata la passione per il canto e la musica: ha studiato nelle migliori scuole di Napoli, dove si è fatta strada nel settore con il nome di Jessika Di Biase. Nella città partenopea, dove ha vissuto per 12 anni, ha incontrato il compagno Angelo e da allora non si sono più lasciati. “Quattro anni fa sono tornata a Foggia per stare vicino a mio padre, che purtroppo è venuto mancare poco dopo. Angelo mi ha raggiunta e abbiamo iniziato il nostro cammino insieme”, racconta.

Lui è un richiesto pizzaiolo, depositario della tradizione napoletana dei lievitati. Dopo il matrimonio conta di aprire una attività tutta sua proprio a Foggia. “Il suo trasferimento è stata una ennesima prova d’amore”, racconta Jessika. Lui, infatti, si era stabilito da tempo a Trieste, dove lavorava per una nota catena di pizzerie. “Ha lasciato tutto per portare avanti il nostro sogno. Abbiamo organizzato il matrimonio come una grande festa, come qualunque altra coppia del mondo”, rimarca Jessika. “Non mancherà l’abito bianco, il ricevimento e soprattutto la musica”. Tanti i colleghi neomelodici che giungeranno da Napoli per omaggiare la coppia, a partire dalla serenata serale. Assente per impegni lavorativi, invece, Vladimir Luxuria: "Ma ci ha inviato degli auguri speciali", precisa la donna.

Nessun intoppo nella preparazione dei documenti relativi alla pratica di unione civile. “C’è stato solo un momento di imbarazzo alla presentazione del mio documento: il nuovo, con l’identità femminile, arriverà nei prossimi giorni”, puntualizza. Testimoni dell’unione saranno il fratello di Jessika e la moglie: “Lui, come mio padre, non aveva accettato la mia scelta. Sono stati anni durissimi, sono stata cacciata di casa. Mio fratello non riusciva ad accettare la mia decisione. Il nostro è un rapporto che è stato recuperato nel tempo”.

Oggi Jessica volta pagina su tutto: “La mia vita non è stata sempre facile. Sono stata cacciata di casa e ho conosciuto la povertà; ho sofferto molto e ho lottato tanto per raggiungere il mio equilibrio. Oggi voglio godermi questa felicità, ce la meritiamo tutta. So di aver incontrato una persona speciale”, aggiunge. “Angelo ha conosciuto Jessica, quando cioè la mia transizione era già completa, e il mio passato non è mai stato un problema per lui. La vita è una sola - conclude - non è giusto viverla a metà per timore del giudizio altrui. L’amore è fatto a colori”.