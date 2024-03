Poliziotti dal cuore d'oro: la questura dona derrate alimentari per il pranzo di Pasqua a 300 bisognosi

Prossimità, solidarietà ed esserci sempre: sono questi i valori cardine della Polizia di Stato. Ed è seguendo questo esempio che, con l’approssimarsi delle festività pasquali, i poliziotti della questura di Foggia hanno voluto essere vicini ai più bisognosi.

In che modo? Con parte dei proventi ricavati dallo spettacolo di beneficenza 'NoiperVoi' dello scorso dicembre scorso ed altre liberalità ricevute, sono state acquistate derrate alimentari per il pranzo di Pasqua e Pasquetta per le persone in difficoltà.

Le donazioni sono state consegnate al responsabile della mensa gestita dalla Curia Provinciale di Foggia dei Frati Minori Cappuccini 'Sant’Angelo e Padre Pio', frequentata dalle persone meno abbienti.

Con tale piccolo gesto, quindi, circa 300 utenti che quotidianamente si affidano all’aiuto dei Frati potranno godere di una Santa Pasqua in compagnia, festeggiando anche con l’apertura di una torta riportante lo stemma araldico della Polizia di Stato.