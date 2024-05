Prove Tfa Sostegno, è polemica: "Domande ambigue creano discrepanze tra i candidati"

Polemiche in merito ai quesiti delle prove del Tfa Sostegno - IX CIclo. La lamentela comune dei candidati nella prova per la scuola secondaria di secondo grado riguarda alcuni quesiti difformi e che quindi non garantisono un criterio di valutazione uguale per tutti.

"Dopo aver visionato l'esito del test effettuato il 10 maggio, vorrei evidenziare alcune domande le cui risposte risultano simili o irregolari", spiega una candidata. "È inammissibile che in un concorso pubblico si presentino domande che diano opzioni differenti creando grave disparità tra i candidati, ammettendo come soluzione anche tre risposte corrette, mentre per altri un'unica soluzione aumentando il livello di difficoltà".

Poiché il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici "stabilisce e deve garantire la massima serietà e attenzione nella formulazione di domande chiare e intelligibili", aggiunge la candidata, "di fronte a tale prova i risultati sono stati alquanto svantaggiati per errori evidenti nella formulazione di domande le cui risposte erano ambigue, ammettendo più risposte esatte. La prova così presentata crea discrepanze tra noi candidati, con risultati non idonei a causa di formulazione di domande contradditorie e poco chiare".