Ci risiamo, pilomat non si abbassa in Vico al Piano e blocca l'accesso dell'ambulanza in piazza Cesare Battisti

L'ennesimo 'scherzetto' poco gradito dei dissuasori. È accaduto poche ore fa in Vico al Piano, in pieno centro, dove un'ambulanza è rimasta bloccata a causa del mancato azionamento del pilomat, che ha impedito al mezzo l'accesso in Piazza Cesare Battisti.

Non è la prima volta che si registrano disagi per il mancato funzionamento dei dissuasori: nel novembre del 2019 il pilomat impedì il transito di un mezzo dei vigili del fuoco; pochi mesi prima, nell'agosto del 2019, un'ambulanza del 118 resto bloccata all'ingresso dell'isola pedonale di via Lanza, dove un uomo era caduto battendo la testa a terra. Nell'occasione, gli operatori dovettero raggiungere l'uomo a piedi. Sempre in via Lanza, un anno prima, i dissuasori impedirono l'intervento di un'automedica giunta sul posto per soccorrere un ragazzo vittima di aggressione.