Foggia piange Floredana Arnò: "Donna di immensa lungimiranza, ci mancherà molto"

Foggia piange Floredana Arnò, foggiana e presidentessa del Club per l'Unesco di Foggia. Arnò ha combattuto fino all'ultimo contro la malattia, senza mai perdere il sorriso nè smettere di lavorare al miglioramento della città, sostenendo tantissime iniziative per la collettività.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la grave perdita. Tra questi, anche quello di Giorgio Lovecchio del M5S: "Oggi il mio messaggio va ad una colonna portante della cultura di Capitanata, Floredana Arnò, che purtroppo stanotte ci ha lasciati. Era la presidentessa del Club per l'Unesco di Foggia, ma soprattutto era una donna di grande cultura e dalla immensa lungimiranza. Mancherà molto a questa terra. Riposa in pace, Floredana".