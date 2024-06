Ordigno bellico a Foggia, artificieri del Genio Guastatori al lavoro per la rimozione: le immagini video

Sono in corso le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto in un cantiere di via Spalato a Foggia. A operare, gli artificieri specializzati del Genio Guastatori dell'Esercito Italiano.

L'ordigno, della lunghezza di 110 cm e del diametro di 80 cm, una volta disinnescato verrà trasferito a Lucera, dove sarà posizionato all'interno di una cava di argilla, sotterrato e fatto brillare.