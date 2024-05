Rivenditore di auto ucciso a Foggia: giudizio immediato per il cognato accusato dell'omicidio

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, Michela Valente, ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura di Foggia a carico del 22enne Alessio Marino, accusato allo stato dell’omicidio del cognato Alessandro Ronzullo, 40enne di San Ferdinando di Puglia, ma residente a San Severo.

Tra i due, è emerso, c'era una conoscenza e una frequentazione, essendo legati sentimentalmente a due ragazze della città dell’Alto Tavoliere, sorelle gemelle. Il fatto risale alla sera del 26 ottobre scorso: l'agguato a colpi di pistola avvenne in via Lucera, alla periferia di Foggia; il 40enne, rivenditore di auto, morì poco dopo l’arrivo in ospedale. Almeno due i colpi andati a segno, mentre la vittima era in macchina, in compagnia di due persone che hanno trasportato il ferito al Policlinico di Foggia.

Il decreto di giudizio immediato è stato depositato in cancelleria lo scorso 29 aprile e poggia soprattutto sulle dichiarazioni rese, nei giorni successivi all’omicidio, dalla compagna dell’indagato; dichiarazioni che, però, sono state integralmente ritrattate dalla teste (“Io quel giorno non ho visto nulla, non c’ero”), nel corso dell’incidente probatorio richiesto dalla procura (pm Bray e Giampietruzzi) e svolto il 29 febbraio nell’aula 6 del palazzo di giustizia foggiano.

L’esame, contenuto in poco più di 60 pagine, raccoglie una serie di contraddizioni e si arena sull’ammissione della donna: “Ho inventato io un po’ tutto il marchingegno”, riferendosi alle ricostruzione, ben circostanziata, dell’accaduto resa in questura.

Marino, assistito dai legali Roberto Loizzo e Massimo Chiusolo del Foro di Bari, comparirà in aula il prossimo 31 maggio per l’avvio del procedimento penale a suo carico. Il 22enne è accusato di omicidio volontario (“perché, esplodendo contro Alessandro Ronzullo più colpi d'arma da fuoco che raggiungevano la persona offesa alla regione scapolare destra e alla regione lombare destra, ne cagionava la morte”) e perché, come si legge nel capo di imputazione, “in esecuzione del disegno, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo del tipo pistola semiautomatica calibro 7,65”.

I familiari di Ronzullo, rappresentati dall’avvocato Luigi Marinelli, potrebbero decidere di costituirsi parte civile nell’udienza del prossimo 31 maggio.