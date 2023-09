Omicidio tabaccaia, domani l'udienza davanti al Gip del presunto assassino

È stata fissata per la giornata di domani l'udienza dinanzi al Gip Marialuisa Bencivenga, di Mosli Redouane, il 40enne di origini marocchine indiziato per I'omicidio della tabaccaia Franca Marasco. L'uomo è stato individuato dai carabinieri nella tarda serata di sabato scorso a Napoli, dove si era appena trasferito nel tentativo di rendersi irreperibile, e sottoposto a fermo nella giornata di domenica.

L'udienza avverrà nella casa circondariale di Foggia dove al momento il sospettato è detenuto. L'uomo è indagato per i reati di rapina, omicidio e aggravanti.

Il giorno successivo al fermo, Redouane ha confessato di essere l'autore dell'omicidio, ammettendo di essersi recato alla tabaccheria per tentare una rapina a mano armata (l'arma, un coltello da cucina, verrà ritrovato fuori alla tabaccheria) e, per cause ancora in fase di accertamento, di aver sferrato diverse coltellate alla commerciante provocandone la morte.

Sul caso, proseguono le indagini: nel corso dellal conferenza stampa tenutasi ieri presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, alla domanda relativa al luogo nel quale l'indiziato aveva cambiato gli abiti, il Procuratore Vaccaro ha preferito non rispondere. Il che, oltre a lasciar supporre che molti elementi siano ancora da chiarire, lascia viva l'ipotesi che il presunto assassino abbia avuto un complice.