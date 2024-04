Tabaccaia uccisa, salta l'incidente probatorio. La sorella di Franca: "Omicidio organizzato ma non dai due 'mostri'"

Un doppio difetto di notifica - il primo relativo alla richiesta, il secondo alla fissazione dell’incidente probatorio - fa saltare il 'faccia a faccia' in aula tra Redouane Moslli e Vittorino Checchia, ritenuti dall’accusa rispettivamente esecutore materiale e complice dell’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa lo scorso 28 agosto, in città, durante una rapina (qui i dettagli).

A ingenerare l’errore di comunicazione è stato il cambio dell’avvocato difensore di Moslli (con l’avvocato Benedetto Scippa del foro di Lecce che subentra al collega Nicola Totaro del foro di Foggia). Nulla di fatto, quindi, questa mattina, nell’aula 9 del Tribunale di Foggia, dove pure erano stati trasferiti i due indagati (Moslli è detenuto nel carcere di Taranto, Checchia nella struttura di via delle Casermette). Il nuovo incidente probatorio verrà fissato a strettissimo giro: la Procura (pm Ida Perrone) dovrà notificare la nuova richiesta di incidente probatorio al gip e alle parti; a quel punto il giudice per le indagini preliminari potrà fissare la nuova data per l’udienza.

Una falsa partenza che ha generato rabbia e sofferenza nei familiari della tabaccaia uccisa: “Il dolore è rinnovato e acuito”, spiega a FoggiaToday Rosa, la sorella della vittima rappresentata dall’avvocato Enrico Rando. “Un dolore che si fa più forte perché di queste persone ora conosco anche il volto, oltre che i nomi”. La vicenda mostra ancora troppi lati oscuri: “Sono convinta che c’è molto di più da scoprire”, continua la donna, che non si dà pace.

A darle manforte, in aula, c’erano il marito e la figlia (quest’ultima rappresentata dall’avvocato Andrea D’Amelio). “Mia sorella era una bella persona, credeva nei valori”, continua Rosa. “Aveva rinunciato a laurearsi in Medicina (le mancava solo la discussione della tesi) per farsi carico della tabaccheria di nostro padre, morto un mese dopo l’apertura. Io mi sento tradita dalla presenza di questi 'mostri' nella mia città. Ma sono convinta che non sia possibile organizzare - e ribadisco organizzare - un omicidio simile con queste persone. Non può essere stata una iniziativa di due balordi che oggi ho avuto la sfortuna di vedere. Quindi mi chiedo per chi e per cosa è stato organizzato tutto questo?”.

La risposta a tale interrogativo potrebbe giungere nel corso dell’incidente probatorio. La rapina, lo ricordiamo, fruttò 75 euro in contanti e due telefoni cellulari, ma nella borsa della vittima i carabinieri trovarono oltre 10mila euro in contanti. Secondo l’accusa, i due indagati - Redouane Mossli, di 43 anni, e il 71enne Vittorino Checchia - si sarebbero accordate per mettere a segno una serie di rapine in danno di attività commerciali della zona. Il primo, reo-confesso, avrebbe colpito la donna con quattro fendenti all’addome, durante la rapina; il secondo, che non ha mai parlato con i magistrati, gli avrebbe fornito l’arma e i vestiti.

L'omicidio di Franca Marasco

Fatali sono stati i quattro fendenti inferti dal 43enne con un coltello da cucina all'indirizzo della donna - che nel frattempo urlava 'aiuto' - due all'addome e due al collo. L'uomo, dopo aver abbandonato l'arma del delitto, si era allontanato portando via 75 euro e due telefoni cellulari. Mosili - fermato il 2 settembre presso la stazione di Napoli - nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice, aveva ammesso le proprie responsabilità e fornito riferimenti utili in merito a un soggetto chiamato 'Neru', sostenendo di averlo conosciuto mesi prima presso il centro di accoglienza della chiesa San Pio X di Foggia e con il quale ha detto di essersi messo messo d'accordo per la commissione della rapina.