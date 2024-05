Tabaccaia uccisa, 'faccia a faccia' in aula tra le parti: fissato nuovo incidente probatorio

Fissata la nuova data per l'incidente probatorio a carico di Redouane Moslli, 43enne di origini marocchine accusato dell’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa lo scorso 28 agosto, in città, durante una rapina (qui i dettagli).

Dopo un primo rinvio causato da un doppio difetto di notifica, la gip Bencivenga del Tribunale di Foggia ha nuovamente accolto la richiesta della procura (pm Perrone) fissando il 'faccia a faccia' con le parti in aula per il prossimo giovedì, 9 maggio. Si tratta, come già ribadito dal legale di parte civile, avv. Enrico Rando, di un passaggio fondamentale, "una anticipazione della fase dibattimentale finalizzata a valautare ed eventualmente cristallizzare come elemento probatorio le dichiarazioni finora rese dal principale indagato".

Oltre al 43enne, accusato di omicidio e rapina aggravata, i militari arrestarono anche il 71enne Vittorino Checchia, originario di un paese dei Monti Dauni e ritenuto suo complice. Secondo la ricostruzione dell'accusa, infatti, il primo, reo-confesso, avrebbe colpito la donna con quattro fendenti all’addome, durante la rapina; il secondo, invece, gli avrebbe fornito l’arma e i vestiti.

A differenza di Mossli, Checchia non ha mai parlato con i magistrati nè ha inteso fornire la propria versione dei fatti. La vicenda mostra ancora dei punti oscuri e diversi 'nodi' da sciogliere che potrebbero giungere al pettine proprio in sede di incidente probatorio.

L'omicidio di Franca Marasco

Fatali sono stati i quattro fendenti inferti dal 43enne con un coltello da cucina all'indirizzo della donna - che nel frattempo urlava 'aiuto' - due all'addome e due al collo. Mosili - fermato il 2 settembre presso la stazione di Napoli - nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice, aveva ammesso le proprie responsabilità e fornito riferimenti utili in merito a un soggetto chiamato 'Neru', sostenendo di averlo conosciuto mesi prima presso il centro di accoglienza della chiesa San Pio X di Foggia e con il quale ha detto di essersi messo messo d'accordo per la commissione della rapina. Il bottino della rapina fruttò 75 euro e due cellulari, entrambi in uso alla vittima; quest’ultima, è emerso, aveva con sé - riposti nella borsa e successivamente sequestrati dai carabinieri - oltre 10 mila euro in contanti.