Quattro nuovi dirigenti "esperti" in Questura: guideranno la Mobile, le Volanti, l'Anticrimine e l'ufficio Immigrazione

Si rinnovano le principali articolazioni della questura di Foggia, con quattro nuovi dirigenti che guideranno rispettivamente gli uffici di Squadra Mobile, Sezione Volanti – Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, Divisione Anticrimine e Ufficio Immigrazione.

“Quattro nuovi dirigenti di esperienza, alcuni già operativi sul territorio, altri giunti da contesti diversi, arrivano alla Questura di Foggia, uno dei contesti operativi più importanti e difficili del paese”, spiega il questore di Foggia, Ferdinando Rossi. Il pensiero va subito alla criminalità organizzata, alla ‘Quarta mafia’. Ma non solo. La Capitanata, infatti, è da sempre terra di confine, con presenze e flussi migratori importanti e insediamenti spontanei grandi come città, come la ‘pista’ di Borgo Mezzanone o il Gran Ghetto nell’alto Tavoliere. “Per questo l’Ufficio Immigrazione rappresenta uno degli asset strategici dell’organizzazione della questura, fondamentale per l’operatività della polizia sul territorio”, puntualizza Rossi.

A dirigere l’Ufficio, già da alcune settimane, vi è Daniela di Fonzo, vice questore, già a capo del Reparto prevenzione crimine di San Severo. “Gestione del rilascio dei permessi di soggiorno, mappature delle presenze, sorveglianza dell’immigrazione irregolare ed esercizio delle espulsioni sono gli aspetti sui quali stiamo operando con grande impulso”, spiega Di Fonzo. In poche settimane, sono state una ventina le persone riaccompagnate alla frontiera perché sul territorio senza titolo: “E’ importante monitorare gli insediamenti, formali e non, presenti sul terreno”, aggiunge.

La Sezione Volanti, che Rossi definisce “il pronto soccorso della questura”, è invece guidata dal commissario capo Stefano Martina. Attivo da due anni nel Foggiano, è a capo di una squadra rinnovata (per turn-over) da circa 8 settimane. “Una sezione fondamentale: non solo opera i primi interventi su strada, ma rappresenta l’interfaccia con l’utenza e coordina i servizi ‘Alto impatto’, sia sul fronte del contrasto e nella prevenzione dei reati che su quello anti-degrado”, aggiunge il questore. L'ultimo, quello svolto ieri sera, al Quartiere Ferrovia.

“Quello di Foggia è un territorio impegnativo, caratterizzato da una microcriminalità variegata e diffusa: i nostri canali di azione sono ampi, rappresentiamo il primo intervento e per questo la tempestività è tutto”, spiega Martina. “Sproniamo la cittadinanza a ‘partecipare’ alla sicurezza, utilizzando tutti i canali a disposizione (numero di emergenza, app youpol), cercando di essere il più collaborativi possibile”. In vista delle festività natalizie “è stato già approntato un piano straordinario di controllo del territorio” per monitorare le aree a rischio e prevenire la commissione di reati predatori che, in questo periodo dell’anno, registra un sensibile aumento.

La Divisione Anticrimine è affidata al vice questore Francesco Cerciello, funzionario di grande esperienza, da 30 anni nelle fila della polizia: “Guiderà un ufficio importantissimo, impegnato a 360 gradi per concorrere alla sicurezza del territorio, con attività spesso complementari a quella prettamente investigativa”, aggiunge Rossi. Un’articolazione che, nel corso dell’anno ormai agli sgoccioli, “ha svolto un lavoro importante e molto proficuo tra ammonimenti, misure di prevenzione patrimoniali e personali, Daspo urbani e sportivi e altro ancora”.

“Sono qui con entusiasmo e consapevolezza”, spiega Cerciello. “L’obiettivo è fare bene e dare risposte immediate e importanti in termini di efficienza all’esigenza primaria di sicurezza della cittadinanza. Metterò a disposizione tutta l’esperienza maturata in questi 30 anni. Insomma, sono qui per lavorare”, spiega il dirigente.

Infine, alla squadra mobile di Foggia arriva il vice questore Marco Mastrangelo. Proveniente da Potenza, territorio-cerniera per l’export degli affari della criminalità organizzata foggiana, Mastrangelo prende il posto di Mario Grassia, destinato a guidare la Divisione Anticrimine di Caserta. “Sono consapevole della delicatezza dell’incarico, che ho accettato con grande entusiasmo. Il Foggiano è un territorio segnato da una criminalità dalla riconosciuta capacità delinquenziale e da una azione pervicace. Per me sarà una sfida professionale importante, so di poter contare su una squadra di grande esperienza, con la quale ho avuto già modo di confrontarmi e posso dire che c’è stata subito una grande intesa. Il momento è delicato, c'è tanto da fare", ha concluso.