Musica senza autorizzazioni: nei guai due locali a Foggia, multe da 500 euro

Stretta della polizia amministrativa nel periodo natalizio. Numerosi i controlli eseguiti dagli agenti a Foggia e provincia: sanzionati due esercizi pubblici, respinte 21 istanze in materia di armi.

In particolare, nei pressi del centro storico, un bar ed un ristorante sono stati contravvenzionati per aver organizzato spettacoli musicali serali senza autorizzazione. I titolari dovranno pagare una sanzione amministrativa di circa 500 euro.

Sono state, invece, respinte 21 istanze di rilascio o di rinnovo di porti d’arma da fuoco, sia per uso caccia che per uso sportivo, nei confronti di persone risultate prive del requisito della buona condotta o comunque ritenute inaffidabili. In alcuni casi il diniego è dipeso dalla presenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, come rapina, estorsione e lesioni, mentre in altri si trattava di soggetti già sanzionati per uso di sostanze stupefacenti.