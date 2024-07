Addio a Umberto Della Martora: lutto nel giornalismo di Capitanata

Lutto nel giornalismo foggiano, per la scomparsa di Umberto Della Martora. Aveva 74 anni. Decano del giornalismo sportivo foggiano, collaborò con diverse testate giornalistiche ed emittenti televisive. Dopo l'esperienza, a cavallo degli anni '80 e '90 nel settimanale 'Foggia Sport', alla fine degli anni '90 divenne responsabile della redazione sportiva di TeleDauna, incarico che ricoprì per 13 stagioni. Collaborò anche con il quotidiano 'Puglia', diretto da Mario Gismondi, che gli conferì l'incarico di corrispondente da Foggia per la parte sportiva.

Nella sua carriera ha scritto anche per il 'Quotidiano di Foggia', per la Voce del Sud. Nella sua lunga esperienza ci fu anche la Radio: con il collega Umberto Mastromartino fu tra i protagonisti di 'Lunedì Sport', trasmissione in onda su Radio Master'. Negli ultimi anni era stato redattore della testata CapitanataInforma.

Da sempre apprezzato per la pacatezza, la competenza e la bontà d'animo, lascia due figli e due nipoti. Le esequie si terranno martedì 16 luglio alle ore 10.00 presso la Chiesa San Pietro di Foggia.