Addio al prof Inigo Meccariello: "Serio e incorruttibile, interprete di mille ruoli di responsabilità"

Foggia piange il professor Inigo Meccariello, venuto a mancare la scorsa notte.

È stato docente di Statistica presso le Università di Bari e di Foggia. "È stato il professore di intere generazioni dei nostri studenti del Dipartimento di Economia. Umile, ma di brillante intelletto. Perdo un grande e caro amico. Tutti perdiamo una bella persona. Un bell'esempio di foggiano", scrive sui social GIuseppe Potenza.

"Un uomo buono e generoso, dalla brillante intelligenza e dalla innata simpatia. Serio professionista e incorruttibile interprete di mille ruoli di responsabilità, pubblica e privata. Ha lavorato con passione fino a pochi mesi fa, anche quando la vita lo ha posto di fronte a prove difficilissime. Ho succhiato da lui tutta la sua esperienza. Sintonia e unità di intenti hanno sempre caratterizzato la nostra convivenza. Poche chiacchiere, tanti fatti. Valori solidi senza fronzoli", ricorda invece Massimo Russo.

"Il vuoto sarà incolmabile, ma l’immagine dei suoi occhi vivaci e sorridenti rimarrà vivida per sempre. Il ricordo di fatti e comportamenti esemplari non sbiadirà mai. Condoglianze a tutta la sua famiglia che, come lui, rimane per me un punto di riferimento".