Lutto nel pugilato foggiano, addio a Pompeo Delli Carri: "Era un amico di tutti"

La boxe foggiana piange Pompeo Delli Carri, deceduto nella notte tra venerdì e sabato per un infarto. Aveva 66 anni e da vent'anni era direttore sportivo della Boxing Curcetti Foggia che gli dedica un commosso ricordo.

Proprietario di una ditta di autodemolizioni, era una figura molto conosciuta in città, anche per la sua generosità e la predisposizione ad aiutare gli altri. Appassionato di mare e pesca, ma soprattutto di pugilato, lo praticava a livello amatoriale, ma con impegno e costanza pari a quelli dei pugili agonisti. È stato un grande mecenate delle associazioni pugilistiche “A. Taralli” e “Curcetti”.

“Era davvero un amico di tutti, conosciuto e apprezzato su tutto il territorio di Capitanata, soprattutto nelle località marittime, vista la sua passione per la pesca - afferma commosso il maestro Nino Fracasso, tecnico della Boxing Curcetti Foggia - In palestra, durante i duri allenamenti dei pugili era sempre pronto a spronare e incoraggiare gli atleti, promettendo e facendo regali in caso di vittoria. Era il vero trait d'union tra pugili e maestri grazie alla sua capacità di creare un clima allegro e sereno”.

La Boxing Curcetti Foggia lamenta un ritardo nei soccorsi: secondo l'associazione sportiva dilettantistica, nonostante i solleciti, l'ambulanza provvista di medico non sarebbe arrivata in tempo.

I funerali di Pompeo Delli Carri si svolgeranno lunedì 23 novembre alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Foggia.