Addio al monaco diocesano Padre Valter Arrigoni

Si è spento questa mattina Padre Valter Maria Arrigoni, monaco diocesano. Lo scorso 7 dicembre aveva festeggiato i 35 anni di sacerdozio. Era originario di Lecco dove conseguì il diploma nel locale liceo Classico. Frequentò poi la facoltà Teologica dell'Italia settentrionale a Milano. Seguiranno le esperienze tra i Passionisti, nelle diocesi di Acqui Terme, nella Diocesi di Vallo della Lucania dove frequentò la Facoltà Teologica dei santi Cirillo e Metodio e ricevette il Diaconato. Continuò gli studi di teologia con insegnanti di grande livello, tra cui il cardinale Scola e Dora Castenetto e fu ordinato a Foggia da monsignor Giuseppe Casale nel 1988.

Nel febbraio del 2004 iniziò a svolgere la professione perpetua di 'Monaco diocesano' per conto dell'Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino. Per oltre vent'anni ha insegnato Sacra scrittura in diverse città. Nella sua lunga esperienza ricoprì anche l'incarico di parroco di Montegrazie (in Liguria) e di Monteleone di Puglia, che nel 2018 ne celebrò i 30 anni di sacerdozio. Per quattro anni fu anche vicario presso la Parrocchia di San Salvatore a Foggia.

La salma è esposta nella Cappellina della Casa del Clero, in via Maria De Prospero, dalle 8.00 alle ore 20.00. Le esequie avranno luogo nella Basilica Cattedrale di Foggia nella giornata di domani, giovedì 11 aprile, alle ore 16.