Addio a Modesto, uno dei senza fissa dimora più noti a Foggia: "Ci abbiamo provato, ma la burocrazia ha fatto la sua parte"

Modesto non c'è più. Era uno dei senza fissa dimora più noti in città: "Una parte della sua vita trascorsa in stazione, da quelle parti divenute ormai la sua casa. Come le panchine sul viale, dove da mattina a sera trascorreva le sue giornate piegate dal peso di qualcosa che lo aveva bloccato. Incapace di rialzarsi", si legge in un post sui social dei Fratelli della Stazione.

L'incapacità di rialzarsi perché "troppe volte affidava i suoi dolori alla bottiglia", scrivono. Tanti i tentativi di aiutarlo, resi vani non solo dalla ritrosia di Modesto ("Non ne voleva sapere di essere accolto al dormitorio, al B&B o ai posti del pronto intervento sociale"), ma anche dai soliti intoppi burocratici: "Ci abbiamo provato, forse tanto, forse non abbastanza. La burocrazia ha fatto anche la sua Ci abbiamo provato, forse tanto, forse non abbastanza. La burocrazia ha fatto anche la sua parte, perché anche disintossicarsi dall'alcool diventa più difficile per una persona senza dimora".

"Modesto sereno. Modesto che ride. Modesto che cammina verso la sua nuova luce. Noi lo vogliamo credere e sperare. Buona strada Modesto".