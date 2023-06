Addio a Giuseppe de Troia: Foggia perde uno dei più illustri studiosi di storia locale

Il 24 giugno è venuto a mancare alla nostra comunità Giuseppe de Troia, socio decennale della Società di Storia Patria per la Puglia sezione di Foggia, studioso appassionato del territorio che gli ha dato i natali. È autore di molti testi dedicati a Foggia e alla Capitanata tra cui: Piante e vedute della Puglia cinquecentesca (1988); Il piano delle fosse di Foggia e quelli della Capitanata (1992); Arpi “Magna Urbs” del grande Diomede (2016) oltre a vari volumi dedicati a Federico II e alla sua epoca quali 'Foggia e la Capitanata nel Quaternus excadenciarum di Federico II di Svevia' (che ricostruisce la Foggia durante l'epoca sveva) e 'Federico II - L'Urbe Foggia sia regale inclita sede imperiale' (che narra il legame tra Federico II e Foggia), pubblicati rispettivamente nel 1994 e nel 2014.

Tra i risultati più rilevanti delle sue ricerche si ricorda il reperimento nella Biblioteca Angelica di Roma della pianta di Foggia databile alla fine del Cinquecento. In essa, attraverso le didascalie, sono riconoscibili edifici amministrativi ed ecclesiastici, alcuni ormai perduti, nella loro rappresentazione del tempo. La sua costante ricerca di fonti e documenti lo ha portato a costruire una ricca biblioteca con volumi di pregio che ha donato alla Biblioteca la Magna Capitana di Foggia, rendendoli disponibili alla consultazione della collettività. "Ci lascia in eredità il suo cospicuo lavoro di studio e ricerca fatto di fatica e dedizione alla storia del territorio che lo ha visto nascere. Buon viaggio Giuseppe", commenta Mario Freda, presidente della sezione di Foggia della Società di Storia Patria per la Puglia.

"Giuseppe de Troia è stato un amico carissimo e amatissimo, persona straordinariamente colta e buona, gentile e mite. A lui devo la mia passione per la storia di Foggia e l’amore che nutro per la città. L’ho conosciuto dieci anni fa e da allora non ho mai mancato di andarlo a trovare ogni volta che ero a Foggia. La nostra amicizia si è perfezionata incontro dopo incontro, in una progressione di scambi e di arricchimenti sul piano umano e culturale", scrive Pasquale Episcopo, che aggiunge: "Per un caso del destino Giuseppe ci ha lasciati nel mese di giugno, lo stesso in cui, 800 anni fa, Federico II di Svevia volle ordinare la costruzione del palazzo imperiale. Come ha affermato il Prof. Zecchino durante i lavori preparatori del convegno di Foggia, in quel palazzo furono concepite le Costituzioni poi promulgate a Melfi. Oggi il palazzo non c’è più, ma abbiamo i libri e i documenti raccolti da de Troia. Chi vorrà potrà trovarli nella Biblioteca provinciale. Giuseppe de Troia lascia un patrimonio di conoscenze immenso. Auspicabilmente la Biblioteca provinciale dedicherà una sala allo studioso".