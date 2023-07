Addio Giuseppe Affatato, storico esponente del Partito Social Democratico: fu vicepresidente della Regione Puglia

Il mondo della politica foggiana e pugliese in lutto per la scomparsa di Giuseppe Affatato, storico esponente del Partito Social Democratico Italiano. Nella sua lunga carriera politica fu anche consigliere regionale, assessore al turismo, nonché vicepresidente della Regione. “Giuseppe Affatato è stato una personalità di spicco della politica pugliese e la sua azione politica e di amministratore, anche da influente vicepresidente della Regione Puglia, ha contribuito alla crescita e allo sviluppo della Puglia e della provincia di Foggia in modo particolare", il commento del vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese. "È stato un primattore della vivace storia dei socialdemocratici di Capitanata e un appassionato riformista. Ai familiari giungano i sentimenti di cordoglio e vicinanza".