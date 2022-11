Addio a Don Tonino Intiso, il parroco dell'accoglienza e dell'integrazione

Lutto nell'Arcidiocesi di Foggia-Bovino per la scomparsa di Don Tonino Intiso. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 5 dicembre. A darne l'annuncio è la stessa Arcidiocesi. Originario di Troia, don Tonino Intiso è stato ordinato sacerdote, dopo aver frequentato l’Istituto Teologico “S.Zeno” presso il Seminario maggiore di Verona, il 3 aprile 1969 nella Cattedrale di Foggia da mons. Giuseppe Lenotti.

È stato per molti anni segretario di questo indimenticabile vescovo, distinguendosi per l’impegno e la passione con cui ha interpretato lo spirito del Concilio Vaticano II. segretario del vescovo, di incaricato Ove, di segretario dell’Ufficio Pastorale, di delegato per la Pastorale Scolastica, nell’ottobre del 1975 venne nominato parroco dell’allora nascente Parrocchia del SS. Salvatore. Una circostanza, quella di lavorare in contesti di periferia o a contatto con gli ultimi, che si è frequentemente verificata nella sua vita sacerdotale. Dal 1989 al marzo '95 è stato direttore della Caritas Diocesana. Nel settembre '95 è passato dal servizio nella Caritas alla condivisione con i malati mentali, come assistente religioso della Casa della Divina Provvidenza ‘Santa Maria’ in via Lucera. È stato delegato diocesano per la Pastorale della Salute, assistente unitario diocesano dell’Azione Cattolica, delegato diocesano per l'Anno Giubilare e segretario del Comitato Paritetico 'La Capitanata verso il Giubileo del 2000'.

La sua azione pastorale si è costantemente intrecciata con tante iniziative di carità e solidarietà di cui è stato promotore ed animatore, che hanno scritto pagine importanti della vita religiosa e civile foggiana. Pioniere dell’accoglienza e dell’integrazione (che lo hanno visto impegnato fin dall’epoca dei primi arrivi di extracomunitari dall’Albania, quindi con l’Opera Nomadi), il suo nome è legato ad altri due indimenticabili momenti di solidarietà vissuti da Foggia e caratterizzati da una grande mobilitazione e partecipazione popolare: la Giornata Internazionale degli Ammalati di Lebbra, e alla mobilitazione per la raccolta fondi per la Radioterapia, che ha dotato gli Ospedali Riuniti di Foggia di un’apparecchiatura fondamentale per salvare tante vite umane. Grazie ai fondi raccolti durante la Giornata degli Ammalati di Lebbra, Foggia riuscì a realizzare un ospedale nella cittadina indiana di Nalgonda. Il sacerdote è stato attivo anche in campo pedagogico ed educativo, con l’esperienza innovativa de “La Casetta” e “Shalom”, scuole fondate al SS. Salvatore, assieme ad Ersilia Crisci, orientate alla valorizzazione della creatività dei bambini e alla responsabilizzazione dei genitori, chiamati a partecipare alla gestione della struttura. Nel 2019 aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio.