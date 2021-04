Foggia, addio al cavaliere Giovanbattista Corvino: il colonnello alpino fu insignito di due Medaglie al valore militare

La vita del colonnello alpino foggiano, ex dirigente dell’Istituto Poligrafico e presidente della Sede di Foggia dell'Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, è stata stroncata nella notte da un arresto cardiaco. Domani i funerali

Si è spento la scorsa notte, all'età di 98 anni, il cavalier Giovanbattista Corvino, colonnello alpino foggiano, ex dirigente dell'Istituto Poligrafico e presidente della sede di Foggia dell'Istituto Nazionale del Nastro Azzurro, dove sono elencati tutti i medagliati della Capitanata.

Un arresto cardiaco ha posto fine alla sua lunga ed avventurosa vita: insignito dal presidente della repubblica Giorgio Napolitano di due Medaglie al valore militare, ha combattuto in prima linea sul fronte durante la seconda guerra mondiale. Partecipò a numerose imprese, tra cui la difesa del ponte sull'Isonzo, preso d'assalto dagli slavi.

Fu catturato dai tedeschi che lo tennero prigioniero per varie settimane e fu protagonista di una rocambolesca 'evasione' che gli evitò la deportazione e probabilmente la morte. Oltre che per il coraggio dimostrato nel corso delle tante prove cui la vita lo sottopose, i parenti lo vogliono ricordare per il suo amore la famiglia e gli amici. Le esequie si terranno domani mattina, 10 aprile, nella Chiesa del Carmine Nuovo, Foggia, alle 10.30.