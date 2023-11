Foggia perde la poesia di Rosa d’Onofrio: addio all'attrice che ha dedicato una vita alla cultura

“Oggi con grande dolore devo comunicarvi che Rosa d’Onofrio non è più con noi”. La presidente Fidapa BPW Foggia Capitanata Antonietta Colasanto annuncia così la triste notizia.

Le fidapine piangono la socia fondatrice della sezione che aveva presieduto dal 2017 al 2019. Prima ancora, era stata presidente della sezione Fidapa Foggia, poi segretaria distrettuale, tesoriera distrettuale e vice presidente distrettuale.

Di recente, la presidente nazionale della Federazione che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari le aveva conferito il riconoscimento di socia onoraria della Fidapa per il suo incessante lavoro.

“Una donna, un'amica, che ha fatto del suo impegno sociale, dell'amore per la cultura in generale, della poesia in particolare, dell'attivismo associativo un impegno di vita, una candidatura di servizio per la collettività e per tutte noi della Fidapa – scrivono la presidente della sezione Fidapa BPW Sezione Foggia Capitanata, Antonietta Colasanto, il direttivo e tutte le socie - Il suo è stato un impegno consapevole, competente, determinante, vincente. Rosa ha messo in campo tutte le sue doti di donna, di professionista, di cittadina colta, attiva, con passione e grande sensibilità. Ha combattuto con consapevolezza, determinazione e solarità fino all'ultimo giorno un male incurabile, mantenendo una straordinaria dignità e rispettando sempre gli impegni presi con la sua amata Sezione. Mancherai tantissimo Rosa, ma al tempo stesso sarai sempre nel ricordo e nel cuore di tutti noi che ti abbiamo conosciuta amata e ammirata”.

Rosa d’Onofrio aveva 78 anni. Poetessa e attrice teatrale, ha dedicato tutta la sua esistenza alla cultura. Il suo pensiero è racchiuso in uno degli ultimi messaggi sui social: “Bisogna vivere e coltivare la cultura... Leggere, leggere, leggere Poesia. Amatela e ne trarrete beneficio. Vi arricchirà il lessico e favorirà il dialogo ascoltando la propria interiorità. Vi aiuterà a coltivare la creatività, che nasce dal guardare il mondo con uno sguardo personale, non incanalato su schemi predeterminati; a credere in voi stessi e a conservare l'ingenuità e la forza immaginifica dell'infanzia”.

È stata vice direttore della Confcommercio provinciale. La sua attività teatrale, intrapresa da giovanissima, l’ha portata in giro per l’Italia e all’estero. Ha collaborato come attrice protagonista dal 1999 al 2010 con la Compagnia della Medusa di Foggia e ha partecipato a diversi cortometraggi.

Nel 1999 è stata insignita della Stella al Merito del Lavoro dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

È stata presidente provinciale della Federazione Italiana Teatro Amatori dal 2000 al 2009 e nel 2017 ha fondato il gruppo ‘Medusa’.

Il garbo, la poesia, la cultura, l’ironia, il talento, la simpatia e la generosità sono le doti che la descrivono nel giorno del dolore nei messaggi di cordoglio. “Una persona perbene come poche, con tanta generosità e altruismo, espressi con la naturalezza che le si addiceva”, dicono di lei che “trasformava emozioni in versi”.

“Una donna di grande cultura che mancherà tanto a noi e a tutta la città”, scrivono oggi dal Teatro dei Limoni, che lei ha sempre sostenuto. Scelgono una sua poesia per il commosso addio: “Quanto rumore che fai nella mia mente, pare vento che batte alla finestra. Quanto rumore che fai nel mio cuore, più delle mie parole per acquietarti, più dei tuoi passi quando ti allontani, più del tarlo che scricchiola nel legno”.