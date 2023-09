Foggiani ecosostenibili: sempre più persone si spostano in bici, in monopattino o a piedi

Legambiente, Polizia locale e associazioni di cicloamatori come Fiab e Funny bike insieme per censire i cittadini rispettosi dell'ambiente tramite l'utilizzo dei mezzi ecosostenibili. I numeri che ne sono venuti fuori lasciano ben sperare. Dai tre punti d'informazione - piazza Cavour, via Napoli e corso Roma - sono oltre 1000 le persone intervistate che dichiarano di spostarsi a piedi o con bici e monopattini. Chi raggiunge Foggia ogni giorno per lavoro sostiene di farlo prevalentemente in treno o in pullman. Esattamente, sono oltre mille i fruitori di mezzi come treni e bus, circa 600 gli utilizzatori di bicicletta e circa 550 utilizzano i monopattini.