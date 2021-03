Anni di insulti e minacce dal figlio violento, i carabinieri mettono fine all'incubo di una famiglia terrorizzata e arrestano un 30enne di Foggia

Era già stato arrestato nel 2014 per maltrattamenti in famiglia, e la sera del 7 febbraio scorso, quando si è avventato contro i suoi genitori fino a strappare la maglia del pigiama del padre e lasciare segni sul collo del fratello, i carabinieri hanno messo fine ad un incubo. In manette un 30enne originario di Foggia.

È stata fondamentale la chiamata al 112 di una delle vittime. È intervenuta prontamente una pattuglia della Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia, la più vicina. Anche alla presenza dei militari, il giovane ha continuato a minacciare i familiari. Aveva inveito nei confronti dei genitori, del fratello e della cognata. I carabinieri, al loro arrivo, hanno constatato la presenza di diversi oggetti in frantumi, probabilmente distrutti durante la lite. Evidentemente impauriti i familiari, anche per gli insulti e le minacce subite da anni.

L'Autorità Giudiziaria, in sede di udienza, ha convalidato l’arresto disponendo per il 30enne la custodia cautelare in carcere.

L’attività rientra in un più ampio progetto della Compagnia Carabinieri di Foggia in collaborazione con i Centri Antiviolenza presenti sul territorio, per cercare di incentivare sempre più le denunce, convinti che sia l’unica strada percorribile per debellare definitivamente questo fenomeno.

Esistono, inoltre, Centri di ascolto per uomini maltrattanti, composti da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri ed educatori, dove, nel corso dei colloqui di orientamento, possono riflettere sui propri comportamenti, sulle problematiche relazionali, sulla genitorialità e sul bisogno di aiuto e sostegno.