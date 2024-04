Marciapiede-killer in piazza Aldo Moro, residenti allo stremo: "E' più pericoloso della strada"

Chiamarli marciapiedi è un eufemismo. E’ difficile, infatti, pensare che quell’insieme di avvallamenti, rotture e ‘gobbe’ causate dalla crescita incontrollata delle radici sotto il cemento possa costituire la ‘naturale sede’ di passaggio per pedoni.

Eppure, questa è la situazione dei marciapiedi situati alle spalle della chiesa di San Guglielmo e Pellegrino: “Siamo ancora in piazza Aldo Moro, ma qui camminare in sicurezza non è possibile”, sbotta un residente della zona. “In questi anni sono numerose le persone, anche anziane, che sono cadute rovinosamente su questa sottospecie di marciapiede, dove proseguire con un bastone o in carrozzina è impossibile”.

Cita il caso di un residente della zona, disabile, che è costretto ad avanzare sulla sede stradale (quindi tra il traffico delle auto), ma anche le difficoltà di genitori che non riescono a far avanzare passeggini su un percorso così malridotto. “Siamo stanchi. Viviamo questa condizioni da anni ormai e lo stato di quel marciapiede (ma anche quello dirimpetto) non può che peggiorare”.

L’area, per altro, è quotidianamente frequentata dagli studenti che frequentano il vicino Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e dalle famiglie che animano la parrocchia: “I pedoni, giovani e meno giovani, preferiscono a camminare lungo la strada, costituendo un pericolo per sé stessi e per gli automobilisti in transito”, spiega.

La situazione non è dissimile sul versante opposto, oltre il piccolo spartitraffico. Per la disperazione, c’è anche chi ha “rattoppato”, in proprio, il tratto prospiciente all’ingresso della propria palazzina. "Siamo arrivati ad un punto di sopportazione estremo. Valuteremo di avviare una raccolta firme da sottoporre alla sindaca Episcopo e all’Amministrazione comunale tutta affinché si possa intervenire, prima che accada qualcosa di grave”.