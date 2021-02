Asfalto deformato dalle radici degli alberi, partiti i lavori di manutenzione: i primi interventi in via Silvio Pellico

I primi interventi di manutenzione sono in via Silvio Pellico, nei pressi della chiesa di San Ciro, e riguardano l'eliminazione delle parti ammalorate e rigonfie di asfalto

Da lunedì scorso sono partiti dei lavori di manutenzione stradale. In particolare, in questa fase, si interverrà su quelle arterie in cui le radici degli alberi hanno sollevato l'asfalto, creando problemi alla circolazione veicolare e pedonale.

I primi interventi di manutenzione sono in via Silvio Pellico, nei pressi della chiesa di San Ciro, e riguardano l'eliminazione delle parti ammalorate e rigonfie di asfalto. Nei prossimi giorni, e con condizioni metereologiche favorevoli, sono in programma altri interventi in varie zone della città.