Dopo le aggressioni, i migranti scendono in strada e chiedono risposte al Prefetto: "Basta razzismo"

Questa mattina un gruppo di braccianti agricoli africani, hanno manifestato per dire basta al razzismo, dopo che alcuni di loro, la settimana scorsa sono stati aggrediti mentre si recavano al lavoro in bicicletta

Sono stati insultati, spintonati, spuntati e picchiati. Il tutto mentre si recavano nelle campagne in bicicletta. È accaduto il fine settimana scorso ad alcuni braccianti africani. In seguito a questa ennesima aggressione, accompagnati da 'Campagne in lotta', un gruppo di migranti ha manifestato, partendo dal piazzale della stazione, in direzione Prefettura, chiedendo un incontro per mettere fine a questi accadimenti incresciosi.