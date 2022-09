Fortissime raffiche di vento nel Foggiano: cadono alberi e pali della luce, disagi e paura in città

Iniziano a registrarsi i primi danni per le forti raffiche di vento che stanno imperversando su tutto il territorio provinciale. Diversi i disagi a Foggia: i vigili del fuoco sono attualmente impegnati in diverse zone della città per la caduta di alberi e pali della luce, oltre che per la messa in sicurezza di ponteggi pericolanti.

Tragedia sfiorata poco fa in via Nedo Nadi, dove un grosso albero, sradicato dal vento, è finito sulla strada nei pressi di un'auto in sosta. In viale Giotto sono intervenuti gli uomini della polizia locale per la caduta di un palo della pubblica illuminazione che ha danneggiato due auto in sosta.

Paura anche a Ordona Sud, dove un albero è caduto su una Nissan con due persone a bordo, rimaste intrappolate all'interno del veicolo e liberate dai vigili del fuoco. Gli operatori del Nita sono intervenuti in via San Severo, dove il vento ha abbattuto un albero caduto sulla recinzione della chiesa di Sant'Anfonso de Liguori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Preoccupazione anche negli altri comuni della Capitanata: "Invito la popolazione a restare a casa per le prossime ore e a uscire solo per le urgenze. È già attiva la macchina del coordinamento presso la polizia locale. I miei collaboratori stanno predisponendo una ordinanza sindacale per la chiusura della villa comunale e la impraticabilità dei parchi pubblici dove sono presenti alberi", hanno dichiarato il sindaco di Apricena Antonio Potenza e l'assessore alla Protezione Civile Giuseppe Solimando. Raccomandazioni arrivano anche dai sindaci di San Severo e Mattinata. Sotto monitoraggio il Comune di Vieste e l'intero territorio del Gargano per il quale la Protezione Civile ha diramato una allerta arancione per la giornata di domani.