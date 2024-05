A denunciare l'accaduto sono alcuni residenti della zona, che lamentano atti vandalici e danneggiamenti causati da lancio di sassi contro auto in transito e abitazioni: ad agire, secondo quanto raccontato da una vittima, sarebbero ragazzini di circa 12 anni. Si tratta di un fenomeno ormai ricorrente in città e che, nel corso dei mesi, ha interessato - a rotazione - diversi quartieri della città: da Rione Biccari al quartiere 'Macchia Gialla', arrivando ora anche nella cosiddetta 'Mezzaluna'.

Baby-gang in azione in zona 'Mezzaluna' (ovvero l'area tra piazza Padre Pio e San Pio X), a Foggia.

Baby-gang in azione in zona 'Mezzaluna': sassi contro le auto in transito e abitazioni