La Camera Penale riparte dall'avv. Massimiliano Mari: "Ridaremo centralità al ruolo del difensore"

Obiettivo dichiarato: difendere la centralità e l’importanza dell’avvocato difensore nel contesto sociale oltre che strettamente giuridico. E incidere sulla formazione e sull’aggiornamento professionale “in un periodo storico in cui le riforme sono all’ordine del giorno e solo un avvocato preparato può garantire la giusta difesa”. Ne è convinto l’avvocato Massimiliano Mari, neo-presidente della Camera Penale di Capitanata ‘Achille Iannarelli’.

Con 172 voti, Mari succede al collega Giulio Treggiari superando di oltre 90 preferenze l’altro aspirante presidente. Il nuovo consiglio direttivo sarà composto dagli avvocati Francesco Americo, Antonietta De Carlo, Pierluigi Favino, Emilio Liberatore, Giovanni Quarticelli, Chiara Russo, Marco Gabriele Scillitani e Maurizio Voto. Cinque, invece, i legali (avv.ti Giuseppe Agnusdei, Ermenegildo Russo, Rosario Marino, Raffaele Carone e Pino Stefanìà) che andranno a comporre il Collegio dei Probiviri che si occuperanno di eventuali controversie interne al gruppo.

Al via un nuovo corso della Camera Penale di Capitanata. Presidente Mari, da dove si parte?

Partiamo da un obiettivo generale: vogliamo essere un punto di riferimento per i colleghi penalisti del territorio. Siamo ben consapevoli che la nostra professione è oggi gravata da numerose problematiche - alcune ormai ataviche, altre risolvibili - e ci impegneremo per trovare soluzioni a tutto ciò che rende sacrificante il nostro lavoro.

Quali sono le criticità che inficiano o compromettono il lavoro dell’intera categoria?

Sono tante e diverse: dagli eccessivi carichi di lavoro che gravano sul tribunale di Foggia (e che inevitabilmente si riflettono sull’esercizio della professione) all’edilizia giudiziaria, insufficiente; dalla gestione degli orari delle cause alla ‘difesa’ della centralità del ruolo dell’avvocato penalista. Chiaramente ci sono temi - ad esempio, l’edilizia giudiziaria - sui quali l’avvocatura non ha potere d’intervento, ma cercheremo di dare il nostro contributo a tutti i livelli.

Quali sono i segmenti sui quali la Camera Penale può concretamente incidere?

Penso alla formazione all’aggiornamento professionale, ma anche alla gestione dei rapporti con l’organismo nazionale (le Camere Penali territoriali possono interloquire con i legislatori attraverso l’organismo nazionale dell’Unione delle Camere Penali).

Andando sul pratico, vogliamo innanzitutto concentrarci sulla gestione degli orari: esistono già dei protocolli che prevedono le chiamate delle cause per fasce orarie che, tutto sommato, funzionano. L’eccessivo carico di lavoro del tribunale, però, determina spesso uno sforamento di orario, motivo per cui cercheremo una interlocuzione con la magistratura al fine di rendere quei protocolli più efficienti ed efficaci.

Inoltre, lavoreremo all’implementazione del sito, per creare un canale istituzionale per le comunicazioni ufficiali (statini di udienza dal tribunale di sorveglianza, tribunale della libertà) e per fornire ai colleghi gli strumenti telematici necessari per lo svolgimento del lavoro.

Più in generale, faremo in modo che il ruolo dell’avvocato penalista torni ad essere centrale, visto che le riforme normative recenti sembrano voler ‘ridimensionare’ le prerogative del difensore. Il nostro compito e il nostro impegno sarà quindi ridare centralità e forza al ruolo del difensore all’interno del processo, perché riteniamo che l’avvocato svolga una funzione primaria. Del resto, ricordiamoci sempre che il diritto alla difesa è sancito e tutelato dalla nostra Costituzione.

Formazione e aggiornamento professionale restano fondamentali.

Assolutamente. In un momento storico in cui le riforme sono praticamente all’ordine del giorno, l’aggiornamento è fondamentale: solo un avvocato preparato può rappresentare un interlocutore autorevole e può garantire una difesa reale. Per questo, cercheremo di lavorare in sinergia con l’Ordine professionale e con le scuole (Scuola Difensori d’Ufficio, Scuola della Camera Penale, Scuola Forense).

Quanti sono i penalisti attivi nella provincia di Foggia?

Al momento posso dire quanti sono quelli iscritti alla Camera Penale di Capitanata, che ha raggiunto picchi sopra i 400 e che nell’ultima tornata elettorale si è attestata sui 380 partecipanti. Ovviamente non tutti gli avvocati sono iscritti alla Camera Penale: cercheremo ci coinvolgere quanti più colleghi possibili, ripianando eventuali tensioni o fratture all’interno della categoria. Solo una Camera Penale unita e compatta può essere una realtà rappresentativa e forte.

Per ripartire, non si può prescindere dall’ascolto…

Occasioni di incontro tra penalisti già ci sono, ma noi vogliamo istituzionalizzarle. Innanzitutto attraverso i consigli direttivi (almeno uno al mese, salvo esigenze particolari che impongano incontri più frequenti). Cercheremo inoltre di allargare il confronto anche ‘oltre’ il Tribunale, avviando interlocuzioni con enti e associazioni rappresentative della città, per un lavoro più strutturato sul territorio.

Quanto vi muoverete in continuità (o discontinuità) con la precedente presidenza?

Noi siamo in continuità con il vecchio Consiglio. Difatti, alcuni componenti del precedente direttivo faranno parte del nuovo (mi riferisco agli avvocati Antonella de Carlo, Chiara Russo, Emilio Liberatore). Ovviamente cercheremo di proseguire nel solco di quanto di buono è stato fatto, soprattutto in termini di dialogo e confronto con la magistratura, di formazione e aggiornamento professionale. Non si può parlare di ‘discontinuità’ perché l’obiettivo di entrambe le esperienze era e sarà creare una Camera Penale forte e rappresentativa. L’avvocato per professione si difende da solo, ma avere una associazione forte alle spalle può la differenza.

Parliamo di sicurezza. Sono stati diversi i casi, alcuni narrati anche su queste pagine, di penalisti minacciati o oggetto di intimidazioni e violenza…

Sì, purtroppo ci sono stati dei casi sul nostro territorio e spesso le aggressioni sono arrivate non dalla controparte ma dai clienti stessi. Gestire situazioni problematiche molto delicate può creare frizioni e tensioni ma nulla può giustificare reazioni di tale natura e tenore. E’ importante lavorare per far comprendere che l’avvocato difensore non è un ‘nemico’; in continuità col vecchio direttivo, la Camera Penale prenderà sempre posizione a favore dei colleghi vittime di comportamenti intimidatori, violenti o minacciosi con la costituzione di parte civile. Non si tratta di una formalità: è voler dare un segnale forte, significa dimostrare che l’avvocato non è solo.

E’ un momento delicato per la professione, alla luce delle continue riforme e per il progressivo cambio generazionale che rende la categoria orfana di maestri del diritto e principi del foro (è di pochi giorni fa, ad esempio, la notizia della dipartita dell’avvocato ed ex senatore Luigi Follieri). Come mantenere questa ‘eredità’ e metterla a frutto?

Follieri lascia un vuoto enorme: era una istituzione nel suo campo e, ricordiamo, da senatore ha partecipato alla redazione delle modifiche al Codice di Procedura Penale, dando un contributo notevole a quello che è il processo penale di oggi. Si deve partire da quella eredità e tramandarla coinvolgendo attivamente tutti quei colleghi, ‘figli’ di quella scuola, che hanno tanto da trasmettere e che a loro volta sono diventati punti di riferimento importante sul territorio. E’ nostra intenzione, inoltre, creare delle borse di studio per giovani avvocati, intitolate alla memoria di chi non c’è più: penso al senatore Follieri, ma anche, ad esempio, all’avvocato Ciro Nardelli, deceduto un anno fa, in autostrada mentre rientrava da lavoro.