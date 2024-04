Infermieri demansionati al 'Riuniti', dovranno essere risarciti: "Precedente storico"

“Se non ci sono gli Oss (operatori sociosanitari) in reparto e l'infermiere svolge mansioni inferiori, da oggi il risarcimento è di circa 30.000,00 euro a professionista (risarcimento maggiore se la percentuale applicata dal giudice è superiore al 15% per 10 anni retroattivi). Si apre una strada per tutti quegli infermieri che vedevano persa una causa in prima istanza già vinta nei tribunali di Foggia. La Corte di Appello ha ribaltato la sentenza a favore degli infermieri”.

È quanto dichiara in una nota il Collettivo Infermieri Autonomo (Cia) del Policlinico di Foggia, in riferimento alla sentenza (la n. 472/2024 pubblicata il 18 marzo scorso) emanata dalla Corte d’Appello di Bari, che ha condannato l’Azienda ospedaliera a risarcire alcuni infermieri impiegati in mansioni lavorative inferiori, ribaltando la sentenza di primo grado.

Il Policlinico dovrà pagare, in favore di ciascun appellante, una somma pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dal 29 gennaio 2013 fino alla data di deposito del ricorso di primo grado. Inoltre, dovrà provvedere al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, di 13.600 euro per il primo grado e 10.200 euro per l’appello.

“La carenza di personale subalterno che conduce l'infermiere a svolgere mansioni inferiori è chiamato "demansionamento". Da oggi è risarcibile con una somma di circa 30mila euro per ogni infermiere. Un risarcimento cospicuo: per intenderci è la cifra di circa metà liquidazione che un infermiere percepirebbe dopo circa 43 anni di contributi versati a fine pensione”, spiega il Collettivo.

La carenza di personale addetto allo svolgimento delle mansioni di base aveva portato gli infermieri della Mar (reparto malattie dell’apparato respiratorio) a svolgere mansioni inferiori, dal rifacimento dei letti alla distribuzione del vitto, fino alla cura dell’igiene dei pazienti, al posizionamento di padelle e bidoncini per la diuresi e loro svuotamento, detersione e disinfezione, tricotomia, esecuzione di clisteri, movimentazione degli allettati, trasporto in barella ecc.: “A questo oggi si potrebbe aggiungere anche la trascrizione diretta sui moduli o cartella elettronica dell'operatore subalterno (con password personale) che ha svolto tale mansione e che nel passato ricadeva sempre sull'infermiere. Mansioni che costringevano l'infermiere a tralasciare ogni volta l'intero processo di nursing”.

A difendere i ricorrenti è stato l’avvocato e collaboratore del Nursind Domenico De Angelis, esperto di diritto del lavoro, che ha richiamato le sentenze emesse negli anni precedenti sentenziate dalla Corte di Cassazione.

Secondo il Collettivo la difesa del Riuniti “presentava una tesi obsoleta, infondata e traballante. Non esistono i presupposti, gli infermieri senza oss svolgono mansioni inferiori, quindi c'è demansionamento con azione risarcitoria. Si ribalta la causa completamente a favore degli infermieri della Mar (malattie apparato respiratorio) per i termini e il risarcimento del demansionamento. Finalmente una sentenza del lavoro, anche se sofferta, trae il profilo dei diritti acquisiti e professionali di tutti quegli infermieri che nel corso degli anni hanno visto sfilarsi una causa di primo grado già vinta (ricorrendo in difesa in Corte di Appello)”.

Per il Cia la sentenza rappresenta un precedente storico, ma allo stesso tempo pone un imperativo, ovvero quello di provvedere alla carenza di organico subalterno nei reparti del Policlinico di Foggia: “L’Azienda deve comprendere che il demansionamento c’è e continua a sussistere in molti reparti. Vanno attivati concorsi e avvisi pubblici (utilizzando fondi del Pnrr) per sopperire alle carenze di organico. Un dialogo tra dirigenti e politica del lavoro pone le condizioni per risanare, attraverso un programma triennale, un deficit di personale che ‘piange’ da sempre”.

“Finalmente emerge l'irresponsabilità e la prepotenza di una politica sanitaria che ha gravato coattivamente sulla schiena della categoria professionale infermieristica con la presunzione che il lavoro subalterno ricadesse nelle mansioni infermieristiche e non inferiori. Per essere più chiari: l'Infermiere così come il medico, a prescindere dalle diverse competenze e responsabilità, ricoprono ruoli diversi ma "in entrambi i casi” di "professionisti sanitari” e sempre con un contratto di lavoro nazionale del comparto sanità. Di conseguenza tali ruoli e competenze, nella fattispecie per l'infermiere vanno rispettati e non possono essere né aggiuntivi o applicativi per competenze inferiori, tralasciando il lavoro contrattuale per il quale è stato assunto, ovvero di professionista sanitario”.

“E se il personale subalterno non c'è? L'infermiere è demansionato e la legge lo tutela (nel 99,9% dei casi in tutta Italia le cause perse in prima istanza sono poi state ribaltate a favore dell'infermiere in Appello e in Cassazione con risarcimenti cospicui)”, puntualizza il Cia.

“Il demansionamento infermieristico è stato riconosciuto anche a Foggia”, aggiunge il Comitato, che poi conclude: “Con questa sentenza si stabilisce definitivamente il ruolo della professione infermieristica e la necessità giurisprudenziale di pressare il Policlinico ad avere il numero necessario di Operatori Socio Sanitari e personale Ausiliario all'interno di tutte le degenze ospedaliere (come deve esserlo per il rapporto infermieri/numeri posti letto ) evitando così di condannare nei prossimi anni il Policlinico Riuniti di Foggia in eventuali successivi ricorsi per risarcimento da demansionamento infermieristico”.